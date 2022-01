Tv2000: al via la serie tv della BBC “Sanditon” dall’omonimo romanzo incompiuto di Jane Austen

Prosegue su Tv2000 il ciclo di film e serie tv dedicato alla scrittrice Jane Austen. Dal 16 gennaio la domenica alle 21.20 inizia la serie tv della BBC “Sanditon” basata sull’omonimo romanzo incompiuto di Jane Austen.

Andrew Davies (sceneggiatore di Guerra e pace, Les Miserables e Orgoglio e Pregiudizio) termina la storia dell’ultimo libro, uscito postumo, di Jane Austen, e la porta in televisione. Lo spettatore scopre e si immerge così nella cittadina di Sanditon. Un imprevisto porta la giovane Charlotte Heywood a Sanditon, una località balneare che sta cambiando radicalmente, affacciandosi alla modernità. Spiritosa e dai modi poco convenzionali, la ragazza è ansiosa di sperimentare tutto ciò che la cittadina ha da offrire, ma rimane ben presto da una parte scioccata dai comportamenti curiosi dei suoi abitanti, dall’altra intrigata dai segreti che nascondono. Soprattutto quelli della famiglia Parker, presso i quali Charlotte è ospite. In città invece, il fascino della ragazza non passa inosservato. I cambiamenti sociali ed economici degli ultimi anni dell’era georgiana fanno da sfondo al ritratto di una famiglia e di una città consumate dal divario di classe, dall’ambizione e dai giochi di potere.