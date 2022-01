Giornata dialogo ebrei-cattolici: Savona-Noli. A due giovani il compito di accompagnare quest’anno la riflessione

A due giovani, Giacomo Ghedini e David Morselli, responsabili nazionali dell’Amicizia ebraico-cristiana giovani, saranno affidate le meditazioni quest’anno in occasione della 33ª Giornata per l’approfondimento e lo sviluppo del dialogo tra cattolici ed ebrei, che si terrà lunedì 17 gennaio alle 17 nella sala Cappa del Centro pastorale “Città dei Papi”. Quest’anno la Giornata sarà ispirata al versetto 29,10 del profeta Geremia “Realizzerò la mia buona promessa”. Dialogheranno con i due giovani – informa una nota della diocesi di Savona-Noli – il rappresentante della comunità ebraica savonese Amnon Cohen, il rabbino capo della Comunità ebraica di Genova, Giuseppe Momigliano, il vescovo diocesano, mons. Calogero Marino, e Natasha De Rosso, responsabile della Comunità di Sant’Egidio di Savona e nuova delegata diocesana per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso al posto del dimissionario don Giovanni Lupino.