Minori: Ai.Bi., al via dal 24 gennaio la Family Relationship International School

Saranno giorni intensi e tutti dedicati al tema dell’educazione quelli della settimana che va da lunedì 24 a lunedì 31 gennaio. Faris, Family Relationship International School, la scuola di relazioni familiari della fondazione Ai.Bi. propone, infatti, una serie di webinar su tematiche educative dedicati a genitori, figli e a tutti gli adulti che hanno un ruolo educativo.

I webinar, tutti gratuiti, saranno condotti da formatori di altre realtà che hanno aderito con entusiasmo alla volontà di Faris di proporre momenti di confronto e di formazione sul tema dell’educazione. La “settimana dell’educazione” inizierà lunedì 24 gennaio con un webinar condotto da Luca Pasquale, docente di Pedagogia Generale presso la Pontificia Università Lateranense. Assieme ai suoi colleghi insegnanti Debora Crespo Hellin, Giulia De Bonis ed Eugenio Pozzilli, il professore condurrà i partecipanti in un viaggio attraverso alcune opere d’arte in grado di trasmettere valori ed emozioni, accendendo la creatività nei bambini e nei ragazzi. Il webinar vedrà una seconda puntata lunedì 31 gennaio, giorno in cui si ricorda San Giovanni Bosco, educatore per eccellenza.

Martedì 25 gennaio verrà affrontato il tema dell’educazione orizzontale: la famiglia ha nel proprio DNA una vocazione educativa globale della persona, non solo nell’unica direzione verticale che va dai genitori ai figli, ma soprattutto nella circolarità reciproca di una co-educazione permanente. Anche i genitori vengono educati dai propri figli, così come accade nella relazione di coppia. Il webinar sarà condotto da Francesco Belletti, sociologo e direttore del CISF – Centro Internazionale Studi Famiglia. Sempre sulla relazione educativa è incentrato anche l’intervento di don Francesco Pesce, docente di teologia presso l’Istituto Superiore di Scienze Religiose “Giovanni Paolo I” di Belluno, Treviso e Vittorio Veneto e presso la Facoltà Teologica del Triveneto. Il webinar, dal titolo “Far abitare oltre i limiti della propria casa”: genitori generativi in un mondo di individui, punta a riflettere su come l’educazione non sia un “affare a due” tra l’adulto e il ragazzo, ma implichi anche la presenza di un orizzonte di senso più ampio, in cui chi educa e chi viene educato camminano insieme. Mercoledì 26 gennaio sarà Pinella Crimì, docente e delegata alla Scuola per il Forum Nazionale delle Associazioni Familiari, ad accompagnare la riflessione su come poter costruire alleanze educative pronte a rispondere alle istanze e ai bisogni dei nostri ragazzi. Infine, l’occasione della settimana dell’educazione sarà anche il momento per far nascere uno spazio che avrà cadenza mensile: il Laboratorio dei Papà!. Il primo appuntamento è previsto per venerdì 28 gennaio e a tenerlo sarà Diego Moretti, direttore della didattica di Faris.