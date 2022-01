Diocesi: Fano, domani presentazione del restauro di due opere pittoriche della chiesa di Carignano. Domenica messa presieduta da mons. Trasarti

Nel pomeriggio di domani, sabato 15 gennaio, a Fano, è in programma la presentazione del restauro di due opere pittoriche della chiesa di San Pietro, nella frazione Carignano. L’evento è promosso dalla diocesi di Fano-Fossombrone-Cagli-Pergola con la collaborazione dell’assessorato alla Cultura e beni culturali del Comune, Noi da Carignano e Acli Carignano Aps. Dalle 16.30, nella chiesa di San Pietro, interverranno il vescovo diocesano, mons. Armando Trasarti, il sindaco di Fano, Massimo Seri, il parroco, don Giuseppe Tintori, la restauratrice Donatella Renzaglia e il responsabile scientifico dell’Ufficio diocesano per i Beni culturali, Guido Ugolini. Modererà Derna Maggioli.

Domenica, sempre nella chiesa di San Pietro, il vescovo Trasarti presiederà alle 9 la celebrazione eucaristica nella ricorrenza di sant’Antonio abate. Dalle 16 alle 18, poi, la chiesa sarà aperta per consentire la visita alle tele.