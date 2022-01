Funerali David Sassoli: in corso a Roma le esequie presiedute dal card. Zuppi. P. Occhetta, “l’Eucaristia ti ha insegnato a condividere”

Sono in corso a Roma i funerali di David Sassoli, presidente del Parlamento europeo. Le esequie sono officiate dall’arcivescovo di Bologna, card. Matteo Zuppi, e concelebrate dall’arcivescovo di Firenze, card. Giuseppe Betori, dal vicario generale per la diocesi di Roma, card. Angelo De Donatis, dal segretario per i Rapporti con gli Stati, mons. Paul Gallagher, da mons. Massimiliano Boiardi e da padre Francesco Occhetta. Sono presenti i famigliari, gli amici di Sassoli, le più alte cariche dello Stato (presidente Mattarella, premier Draghi) ed europee (Von Der Leyen e Michel). All’inizio della celebrazione mons. Gallagher ha letto in inglese un messaggio del Papa. È quindi intervenuto padre Occhetta: “Ora celebreremo con te l’Eucaristia ed è il pane che hai mangiato che ti ha dato la forza per stare accanto ai deboli e ai poveri. Lo sapevi, l’Eucaristia ti ha insegnato a condividere. Ci hai spinto ad andare avanti nella vita. Tu hai amato Dio nella vita e questo amore lo hai manifestato con le opere. Il mondo ti ha salutato come il Re buono e il popolo ti ha riconosciuto come compagno di cammino. Pregheremo per te. Ci hai insegnato a vivere e anche a morire”.