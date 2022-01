Coronavirus Covid-19: in Italia somministrate quasi 118,4 milioni di dosi, più di 25,4 milioni di addizionali/booster. Vaccinati poco meno di 46,8 milioni di over 12

Stando al report sui vaccini anti Covid-19, in Italia sono 118.388.483 le somministrazioni eseguite. Dai dati, aggiornati a questa mattina, emerge che sono 46.796.497 le persone che hanno completato il primo ciclo vaccinale, pari all’86,64% della popolazione italiana over 12. Sono 48.469.619 le persone (pari all’89,74% della popolazione over 12) ad aver ricevuto almeno la prima dose mentre sono già 25.435.879 le dosi addizionali e quelle di richiamo (booster) somministrate.

In totale sono 61.037.887 le somministrazioni a donne e 57.350.596 quelle a uomini. Se si considerano le fasce d’età, sono 3.502.149 i 12-19enni ad aver completato il primo ciclo, 5.285.622 i 20-29enni, 5.670.836 i 30-39enni, 7.300.579 i 40-49enni, 8.385.478 i 50-59enni, 6.792.306 i 60-69enni, 5.551.236 i 70-79enni, 3.507.530 gli 80-89enni e 800.761 gli over 90. Per quanto riguarda le dosi addizionali/booster sono 429.391 i 12-19enni ad averla ricevuta, 1.753.316 i 20-29enni, 2.084.960 i 30-39enni, 3.446.616 i 40-49enni, 5.098.939 i 50-59enni, 4.785.217 i 60-69enni, 4.308.655 i 70-79enni, 2.936.503 gli 80-89enni e 592.282 gli over 90. Sono invece 858.644 i 5-11enni ad aver ricevuto almeno una dose pediatrica e 122.367 quelli che hanno completato il ciclo vaccinale.

Rispetto alle 121.149.985 dosi finora disponibili in tutta Italia (82.085.993 di Pfizer/BioNTech, 22.559.053 di Moderna, 11.544.696 di AstraZeneca, 1.846.243 di Janssen e 3.114.000 di Pfizer pediatrico), ne sono state inoculate il 97,7%.

Per quanto riguarda le somministrazioni effettuate, nel mese di gennaio – secondo i dati disponibili al momento – sono state 7.149.492 quelle totali che hanno riguardato 811.692 prime dosi (comprese 1.357 di vaccino monodose Janssen), 510.624 seconde dosi, 5.809.858 tra dosi addizionali e di richiamo. Nel gennaio 2021 le somministrazioni totali furono 2.002.820. Da inizio campagna, sono state raggiunte 1.671.236 somministrazioni a persone contagiate che sono guarite dal Covid-19.