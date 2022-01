Quirinale: “Draghi o il caos?”, webinar del Movimentro giovani Ucid con Giulio Sapelli

Il 24 gennaio il Parlamento italiano e i delegati regionali daranno avvio alle votazioni per eleggere il prossimo Presidente della Repubblica. In tale occasione il Movimento giovani Ucid (Unione cristiana imprenditori dirigenti) ha deciso di approfondire questo tema organizzando un webinar che si terrà giovedì 20 gennaio alle 18. Ospite dell’incontro, dal titolo “Draghi o il caos?”, sarà l’economista e dirigente d’azienda Giulio Sapelli, il quale discuterà con i giovani imprenditori e manager cattolici delle prospettive per l’Italia in vista del rinnovo della più alta carica dello Stato. “L’obiettivo dell’incontro – sottolineano dal Movimento giovani Ucid – è quello di contribuire a una più ampia riflessione e capire meglio i diversi valori e interessi in gioco: alla politica in questa fase chiediamo innanzitutto senso di responsabilità e scelte che abbiano per stella polare il bene comune”. “Indubbiamente il futuro Capo dello Stato eserciterà una importante moral suasion e rappresenterà una figura chiave del nuovo scenario, tuttavia, per superare l’emergenza e favorire la ripresa materiale morale e spirituale dell’Italia servirà un vero patto fra le forze migliori del Paese”. L’incontro, introdotto da Benedetto Delle Site, presidente nazionale del Movimento giovani Ucid e dall’animatore spirituale, mons. Gianni Fusco, sarà moderato dal dirigente nazionale Andrea Saponaro.