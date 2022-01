Funerali David Sassoli: il ricordo di amici e parenti. “In te abbiamo visto accoglienza, ascolto, coraggio e solidarietà”

“Ringrazio il buon Dio per averti donato a noi. Sei sempre stato disponibile per noi e per le nostre situazioni. Mai ti sei tirato indietro. Voglio ricordare la tua forza, la tua coerenza”. Al termine dell’omelia ai funerali di David Sassoli, sono stati letti alcuni messaggi e pensieri da parte di amici e parenti del presidente del Parlamento europeo. Una sorella ha affermato: “hai sempre dimostrato a tutti che vale la pena essere sempre se stessi. Da lassù ti darai ancora da fare per la tua famiglia ora ancora più numerosa. Fratello mio ti abbraccio forte”

Un’altra sorella di Sassoli ha affermato: “Quando ha scoperto la malattia, David pregava Dio che gli desse coraggio per portarla avanti. E Dio, caro David, Dio te lo ha concesso e lo hai dimostrato nel continuare malgrado le difficoltà e nell’andare avanti malgrado la situazione a volte fosse difficile. In te abbiamo visto l’accoglienza, l’ascolto ma soprattutto il coraggio e la solidarietà nel guardare e nell’avere attenzione verso gli ultimi. Dal Signore abbiamo ricevuto te e adesso noi chiediamo a Dio la forza per andare avanti ora che tu sei in cielo”.