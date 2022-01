Diocesi: Bologna, domenica pomeriggio il card. Zuppi presiede in cattedrale la messa con la candidatura al diaconato permanente di otto laici

Domenica 16 gennaio l’arcivescovo di Bologna, il card. Matteo Maria Zuppi, presiederà nella cattedrale di San Pietro una celebrazione eucaristica durante la quale accoglierà la candidatura a diaconi permanenti di otto laici provenienti da diverse parrocchie del territorio. La liturgia, con inizio alle 17.30, sarà trasmessa in streaming sul sito web dell’arcidiocesi e sul canale YouTube di “12Porte”.

Sempre per domenica, inoltre, in tutta l’arcidiocesi è in programma la Giornata di “Avvenire”, un’occasione per sensibilizzare alla lettura e alla diffusione del quotidiano e pure del settimanale “Bologna Sette” diffuso come inserto domenicale.