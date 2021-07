Papa Francesco: nomina Susan Solomon membro della Pontificia Accademia delle Scienze

(Foto: ANSA/SIR)

Papa Francesco ha nominato membro ordinario della Pontificia Accademia delle Scienze la professoressa Susan Solomon, docente di Chimica dell’atmosfera presso la School of Science-Department of Earth, Atmospheric and Planetary Sciences del Massachusetts Institute of Technology di Cambridge (Stati Uniti d’America).

Solomon è nata il 19 gennaio 1956 a Chicago (Stati Uniti d’America). Nella sua città natale ha iniziato a studiare Chimica all’Illinois Institute of Technology, conseguendo il dottorato di ricerca in Chimica dell’Atmosfera presso l’University of California a Berkeley. Attualmente insegna Chimica dell’Atmosfera presso la School of Science-Department of Earth, Atmospheric and Planetary Sciences del Massachusetts Institute of Technology a Cambridge, e dirige il Chemistry and Climate Processes Group della National Oceanic and Atmospheric Administration. Il suo nome è collegato alle ricerche che hanno prodotto acquisizioni importanti in merito alle cause del buco nello strato di ozono antartico.