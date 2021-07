A Sua immagine: oggi tappa a Bari alla scoperta del suo ecumenismo. Domani focus sul monachesimo

A Sua immagine, in onda oggi su Rai Uno dalle 15.45, racconta la città di Bari, chiamata dagli storici la “Porta d’Oriente”, ponte tra la cultura occidentale e orientale. Definita da Papa Francesco “capitale dell’ecumenismo”, Bari è lo scenario privilegiato dell’incontro tra popoli, civiltà, religioni e chiese dell’intero Mediterraneo. In questa puntata saranno mostrate le prime testimonianze cristiane attraverso il “mosaico di Timoteo”. Lorena Bianchetti incontrerà Gabriella Genisi, creatrice del personaggio di Lolita Lobosco, grande successo di Rai Uno, che racconterà il suo legame profondo con Bari.

A seguire, l’ultimo appuntamento con “Le ragioni della speranza” e don Luigi Verdi della Fraternità di Romena. In questa puntata, tappa al Monastero di San Magno a Fondi (Latina), dove don Francesco Fiorillo ha fondato una fraternità simile a quella di don Luigi. Ospite d’eccezione un amico comune a entrambi i preti: Moni Ovadia, attore, musicista, artista poliedrico e fine intellettuale. Con lui, la riflessione sull’ultimo verbo del percorso di rinascita: “Saziarsi”.

Nella puntata in onda domani, dalle 10.30, un focus sul monachesimo. Se ne parlerà con uno dei massimi esperti in materia, il professor Umberto Longo, docente dell’Università La Sapienza di Roma, e padre Giuseppe Buffon, docente di Storia della Chiesa all’Università Antonianum, con i quali si approfondiranno le principali evoluzioni storiche e lo specifico vocazionale. Nel corso della puntata, tappa nel Monastero di Farfa, nel Sacro Speco benedettino di Subiaco e nel monastero delle benedettine di Bastia Umbra, dove sarà intervistata la madre badessa, suor Noemi che ne racconterà la storia. Alle 10.55, la linea passerà alla Messa, sempre in diretta su Rai Uno: la celebrazione eucaristica verrà trasmessa dalla chiesa di San Francesco in Leonessa (Rieti). Alle 12, come ogni domenica, l’Angelus recitato da Papa Francesco da Piazza San Pietro.