Diocesi: mons. Lomanto (Siracusa), “lacrime della Madonna preghiera per i suoi figli”. Il 1° settembre imposizione del Pallio

“Le lacrime della Madonna sono la preghiera che Ella rivolge a Dio a vantaggio di tutti i suoi figli”. Lo scrive l’arcivescovo di Siracusa, mons. Francesco Lomanto, nella sua lettera per il 68° anniversario della lacrimazione della Madonna, a Siracusa, in cui annuncia: “Il 1° settembre, giorno della festa della Madonna delle Lacrime, il nunzio apostolico in Italia, mons. Emil Paul Tscherrig, a nome di Papa Francesco, presiederà la solenne celebrazione per l’imposizione del pallio”.

Il tema del 68° anniversario della lacrimazione della Madonna a Siracusa è tratto dalle parole che il Papa ha pronunciato in occasione del primo convegno internazionale per i rettori e gli operatori dei Santuari: “Il Santuario è luogo di preghiera. Qui la Vergine Maria versa lacrime con chi piange”. “La Vergine Maria intercede per tutti noi presso Dio e piange partecipando alla sofferenza e alla speranza delle nostre lacrime – aggiunge il presule -. Papa Francesco più volte ha parlato del pianto della Madonna sottolineando che le lacrime della Madre generano speranza e vita nuova per i figli. Accogliamo il monito materno della Madonna, sapendo che – nonostante le difficoltà, le paure e le incertezze della vita – non siamo abbandonati. Le Lacrime di Maria Santissima sono la prova tangibile che Dio si prende cura di noi”.