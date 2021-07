Diocesi: Modena-Nonantola, l’arcivescovo Castellucci al santuario degli Obici per la festa del Perdono di Assisi

In occasione della festa del Perdono di Assisi, il santuario degli Obici di Finale Emilia ospiterà diverse celebrazioni, alcune delle quali vedranno la partecipazione dell’arcivescovo Erio Castellucci. Oggi le funzioni prenderanno il via alle 18 con l’adorazione e la recita del Rosario, poi alle 19 la messa celebrata da don Carlo Beaulieu. Dalle 18 alle 20 saranno a disposizione diversi sacerdoti per chi desideri accostarsi al sacramento della Riconciliazione. Lo stesso programma verrà riproposto domenica 1° agosto quando sarà don Giuseppe Rammani a presiedere la messa delle 19.

Lunedì 2 agosto, alle 17.30, mons. Castellucci proporrà una catechesi, a cui seguirà (alle 18.15) l’esibizione del cantautore Lui che presenterà il suo singolo “Vietato arrendersi” e un nuovo brano dedicato a san Giovanni Paolo II. Alle 18.30, l’arcivescovo presiederà la celebrazione eucaristica, che sarà animata dalla corale polifonica Agape di San Felice sul Panaro.