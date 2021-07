Diocesi: Fermo, domenica 1° agosto la mostra “Alla ricerca della bellezza”

Domenica 1° agosto a Fermo una mostra d’arte contemporanea & performing arts. Il percorso che l’Ufficio della pastorale del lavoro, del sociale e dell’ambiente, il Progetto Policoro e la Caritas diocesana di Fermo intendono attuare con gli artisti dell’ Associazione Ucai – “Alla ricerca della bellezza” – muove dall’esigenza di ragionare sulla responsabilità che ogni comunità ha verso il riconoscersi nel suo “habitat”, paesaggio, nel quale cui si animano le scene di vita e la bellezza del quotidiano.

“L’idea è quella di diffondere e trasmettere la bellezza della nostra Terra, del suo respiro, del miracolo della vita al fine di alimentare la speranza ed il desiderio di prendersene cura – si legge sul sito della diocesi di Fermo -. La bellezza è dono di Dio e deve essere intesa come armonia tra i luoghi e la storia culturale dei nostri territori; ciò è essenziale per il benessere dell’uomo di oggi e delle generazioni future.

L’idea di ‘bello’ ci perviene dalle esperienze che percepiamo con i sensi e che danno al nostro essere piacevolezza”.

L’arte racconta “questa visione” e dona “immagini che sottopone alla nostra attenzione; essa è nello stesso tempo occasione di godimento ed evento educativo che invita chi ammira, a fermarsi a pensare”. Gli artisti sono “la matita del Signore”, “essi assumono il ruolo di mediatori, le loro opere riflettono la bellezza di Dio ed elevano il nostro sguardo”.

L’appuntamento con la mostra d’arte contemporanea & performing arts è per domenica 1° agosto, dalle 18 alle 21, presso il Giardino del Museo diocesano di Fermo, accanto alla cattedrale. L’ingresso è gratuito e sarà possibile solo su prenotazione al numero 340 624 1342.