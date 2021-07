Estate: RnS, la “vacanza carismatica” per famiglie a Loreto

In una “staffetta” ideale Cupra Marittima-Loreto, tra i giovani e le famiglie, prende il via, nella Casa Santa Famiglia di Nazareth, a Loreto, dall’1 al 7 e dall’8 al 14 agosto, la “Vacanza Carismatica” Famiglie, sullo stesso tema approfondito dai Giovani: «“Voi siete miei amici” (Gv 15, 14).

Le due settimane si terranno all’ombra del santuario mariano dedicato proprio alla famiglia, nella casa affidata dal cardinale Angelo Comastri al Rinnovamento nello Spirito Santo, all’indomani del grande Giubileo del 2000, per essere “oasi” di accoglienza, ristoro e formazione per le famiglie.

Come per l’Ambito Giovani, la speciale Iniziativa si inserisce tra gli eventi promossi dal RnS per l’estate e l’autunno 2021, con una proposta orientata secondo i quattro “cardini” che, da sempre, scandiscono la vita e l’attività del Movimento: preghiera, formazione, testimonianza e missionarietà. Questa esperienza, da vivere in fraternità come tempo di riposo e di ristoro in un luogo ricco di spiritualità a contatto con la natura, è aperta prevalentemente alle famiglie, coppie con o senza bambini, ma anche a persone rimaste sole a causa di un lutto o di una separazione.

Le giornate non seguiranno programmi prestabiliti, così da lasciare alle famiglie maggior tempo per ritrovarsi insieme e, a ciascun partecipante, un tempo di riflessione e di ristoro fisico e spirituale. Attraverso brevi momenti di preghiera, la Messa quotidiana, piccole riflessioni tratte dall’esortazione apostolica di Papa Francesco Amoris Laetitia e spazi di animazione condivisi, le famiglie saranno aiutate a “vivere nello Spirito” questo tempo loro dedicato, mettendosi in cammino verso il decimo Incontro Mondiale delle Famiglie (Roma, 2022).

Non interverranno predicatori esterni, bensì saranno le stesse famiglie a rendersi “soggetto attivo” nella preghiera, nel servizio fraterno, nella testimonianza e nell’evangelizzazione reciproca. A presiedere le celebrazioni eucaristiche e a sviluppare, durante le omelie, il tema della “vacanza” saranno don Mario Novara, consigliere spirituale del RnS in Liguria, e padre Matteo Magri. Le settimane termineranno con la Messa e il mandato prima del congedo finale.