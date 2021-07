Diocesi: Cefalù, il 2 agosto riapre il ‘turniale’ della cattedrale

Riaprirà il “turniale” della cattedrale di Cefalù. Lunedì 2 agosto 2021, dopo 10 mesi di lavori di restauro e sistemazione, il vescovo mons. Giuseppe Marciante inaugurerà il sagrato della basilica. I lavori, assegnati dal Comune di Cefalù con bando pubblico alla ditta CO.GE.ZAF. srl di Petralia Soprana, sono stati eseguiti sotto la sorveglianza della Soprintendenza dei Beni culturali di Palermo.

I lavori di riqualificazione, che hanno interessato gli intonaci, la pavimentazione e le quattro statue poste all’ingresso dell’accesso monumentale del duomo, sono stati resi necessari dal progressivo degrado che il sagrato ha subito nel tempo. Il progetto di restauro dell’architetto Carmelo Maurizio Rotolo e degli ingegneri Paolo Mattina e Sergio Marino ha ottenuto da parte della Regione Siciliana un finanziamento di 620mila euro. L’inaugurazione avverrà dopo lo spiegamento della bandiera per l’inizio dei festeggiamenti per il Santissimo Salvatore. Un momento atteso dal 2016 quando la Regione Siciliana aveva finanziato il progetto, dopo che per iniziativa del vescovo emerito mons. Vincenzo Manzella la diocesi di Cefalù aveva partecipato a un bando regionale dell’assessorato per le Infrastrutture e la Mobilità “per la promozione di interventi di recupero finalizzati al miglioramento della qualità della vita e dei servizi pubblici urbani nei Comuni”. Quella del restauro del ‘turniale’ rappresenta un’occasione per il recupero della bellezza e la riqualificazione non solo della pavimentazione del sagrato e dell’accesso alla basilica ma di tutta la Piazza Duomo della cittadina normanna.