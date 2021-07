Rai Due: “Sulla via di Damasco”, faccia a faccia con Giovanni Caccamo

Cantautore siciliano scoperto da Franco Battiato, Giovanni Caccamo si racconta a “Sulla via di Damasco”, domenica 18 Luglio, ore 8.40, su Rai Due, con le anticipazioni sul nuovo album e la tournée estiva tra star nazionali e internazionali. “Un artista che riesce a immergersi nella profondità dell’esistenza e della fede, attingendo molto – segnala un comunicato – dalla sua biografia tra le onde dell’anima”. Racconterà ad Eva Crosetta della sua vita, del suo lungo percorso nel mondo della musica, dal primo Sanremo tra i big con la canzone “Eterno”, fino all’ultimo successo, “Canta”, con la figlia di Che Guevara (Aleida), rimasta orfana da bambina, proprio come lui. Faranno da colonna sonora al programma di Vito Sidoti, alcune sue creazioni, tra cui l’ultima fatica “Aurora”, in collaborazione con Willem Dafoe, “nata dal comune amore per l’arte: un inno alla speranza che unisce tutte le arti”.