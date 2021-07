Papa Francesco: ai Frati minori, “intensificare la relazione con Cristo e con i fratelli” per rinnovarsi e guardare al futuro

“Da molti mesi, a causa della pandemia, ci ritroviamo a vivere in situazioni di emergenza, di isolamento e di sofferenza. Questa esperienza critica, da una parte, ci sprona tutti a riconoscere quanto la nostra vita terrena sia un cammino da percorrere come pellegrini e forestieri, uomini e donne itineranti, disposti ad alleggerirci di cose e pretese personali. Dall’altra, essa è occasione propizia per intensificare la relazione con Cristo e con i fratelli: penso alle vostre comunità, chiamate a essere umile presenza profetica in mezzo al popolo di Dio e testimonianza per tutti di fraternità e di vita semplice e gioiosa”. Si apre così il messaggio che Papa Francesco ha inviato ai partecipanti al Capitolo generale dell’ordine dei Frati minori che ha luogo dal 3 al 18 luglio a Roma sul tema “Rinnovare la nostra visione, abbracciare il nostro futuro”. In questo Capitolo “vi proponete di ‘rinnovare la vostra visione’ e ‘abbracciare il vostro futuro’. Vi guida la parola di San Paolo: ‘Sorgi… e Cristo ti illuminerà’ (Ef 5,14). È una parola di risurrezione, che vi radica nella dinamica pasquale, perché non c’è rinnovamento e non c’è futuro se non in Cristo risorto”.

Il Papa scrive: “con gratitudine vi aprite ad accogliere i segni della presenza e dell’azione di Dio e a riscoprire il dono del vostro carisma e della vostra identità fraterna e minoritica. Rinnovare la propria visione: è ciò che è accaduto al giovane Francesco d’Assisi… Dio ha toccato il cuore di Francesco attraverso la misericordia offerta al fratello, e continua a toccare i nostri cuori attraverso l’incontro con gli altri, soprattutto con le persone più bisognose”. Secondo il Santo Padre “il rinnovamento della vostra visione non può che ripartire da questo sguardo nuovo con il quale contemplare il fratello povero ed emarginato, segno, quasi sacramento della presenza di Dio. Da questo sguardo rinnovato, da questa concreta esperienza di incontro con il prossimo e con le sue piaghe, può nascere una rinnovata energia per guardare al futuro da fratelli e da minori, quali voi siete, secondo il bel nome di ‘frati minori’, che San Francesco ha scelto per sé e per voi”.