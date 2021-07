Onu: Guterres (segretario generale) chiede che venga osservata la Tregua olimpica per i giochi di Tokyo. “Rafforzare la pace”

“Tra qualche giorno, atleti da tutto il mondo si troveranno in Giappone per i Giochi Olimpici e Paralimpici, dopo aver superato ostacoli enormi per poter partecipare, nel pieno della pandemia del Covid-19. Noi dobbiamo dimostrare la stessa forza e solidarietà nei nostri sforzi per dare la pace al mondo”. Lo afferma Antronio Guterres, segretario generale Onu, in un videomessaggio odierno. “La Tregua olimpica rappresenta un tradizionale richiamo alla cessazione di ogni attività bellica durante lo svolgimento dei giochi. Persone e nazioni sono così in grado di utilizzare questa sospensione temporanea per stabilire cessate il fuoco durevoli e trovare strade che conducano a una pace sostenibile. Cercare la pace e unirsi intorno a obiettivi comuni è ancora più importante quest’anno, mentre lottiamo per mettere fine alla pandemia e dare vita a una ripresa forte, sostenibile e inclusiva”. Guterres dunque afferma: “chiedo a tutte le parti in conflitto di osservare la Tregua olimpica durante i Giochi Olimpici e Paralimpici di Tokyo, e di rafforzarla nelle settimane e nei mesi che seguiranno”.