“A Sua Immagine”: oggi puntata alla scoperta di Arezzo. Domani focus sui “Cammini d’Italia”

Prosegue il viaggio di “A Sua Immagine” per le città d’Italia. Protagonista della puntata in onda nel pomeriggio di oggi, sabato 17 luglio, alle 15.45 su Rai Uno sarà Arezzo, città toscana “certamente conosciuta, ma che è ancora più bella e importante di quello che in genere è percepito”. Lorena Bianchetti condurrà i telespettatori “in questa ideale macchina del tempo, nei secoli d’oro, quel periodo in cui l’Italia era una vera e propria fucina di bellezza, arte e cultura; e di quell’Italia, Arezzo era una capitale. Ci muoveremo tra la grande pittura di Cimabue e Piero della Francesca e la poesia di Francesco Petrarca, fra la nascita della musica moderna, e la ricchezza delle tradizioni popolari più divertenti, fatte di cavalieri, tornei, e costumi meravigliosi; e ancora i meravigliosi luoghi della devozione popolare”.

Nel corso della puntata spazio anche a “Le ragioni della speranza”. Don Luigi Verdi, della Fraternità di Romena, incontrerà uno dei suoi più cari amici e fratelli di cammino: padre Ermes Ronchi, scrittore e monaco servita. Insieme a lui commenterà il Vangelo della domenica, circondato dalla pace dell’Eremo di San Giorgio, sul Lago di Garda, dove ancora oggi vivono dei monaci benedettini camaldolesi. Il quarto verbo protagonista del percorso di rinascita sarà “Riposarsi”.

Ai “Cammini d’Italia” è dedicato il talk domenicale di “A Sua Immagine”, in onda domani, alle 10.30 in diretta su Rai Uno. Il programma di Laura Misiti e Gianni Epifani farà scoprire ai telespettatori il Cammino celeste e il percorso della Bibbia a cielo aperto in Friuli, i Cammini di Leuca in Puglia e il Cammino di Matilde del Volto Santo in Toscana. In studio, con la conduttrice Lorena Bianchetti, ci saranno Cristina Menghini, ieri personal trainer a Milano e oggi guida ambientale nelle Marche, Irene Bongiovanni, presidente nazionale Confcooperative turismo sport cultura, e Simone Bozzato, docente in Beni culturali formazione e territorio all’Università “Tor Vergata” di Roma.

Come di consueto alle 10.55, dopo il notiziario di con Paolo Balduzzi, la linea passerà alla messa, in diretta dalla chiesa Santi Quirico e Giulitta in Salcedo (Vi), per la regia tv di Gianni Epifani e il commento di Simona De Santis. Alle 12, come ogni domenica, l’ascolto e il commento dell’Angelus recitato da Papa Francesco dalla finestra del Palazzo apostolico su piazza San Pietro.