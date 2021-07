Istituto Bachelet: premi a due tesi di laurea su “sviluppo e riforma delle istituzioni democratiche, partecipazione e cittadinanza attiva”

L’istituto “Vittorio Bachelet” bandisce due premi per tesi di Laurea sullo “sviluppo e la riforma delle istituzioni democratiche, la partecipazione e la cittadinanza attiva, per favorire e sostenere la ricerca in ambito socio-politico”. I requisiti e le modalità di partecipazione sono indicati nel Bando, disponibile al seguente indirizzo. Vi si legge: “l’istituto dell’Azione cattolica italiana per lo studio dei problemi sociali e politici Vittorio Bachelet bandisce due premi “Vittorio Bachelet” per tesi di Laurea sullo sviluppo e la riforma delle istituzioni democratiche, la partecipazione e la cittadinanza attiva”. “Sono ammesse tesi discusse presso università italiane o pontificie, limitatamente ai corsi di laurea specialistica o magistrale (con esclusione delle lauree di primo livello) per le università italiane e limitatamente al corso di licenza per le università pontificie”. Possono presentare domanda di partecipazione i laureati in Giurisprudenza, Scienze politiche, Sociologia, Filosofia, Storia e affini, “la cui tesi abbia attinenza con i temi che sono oggetto dell’attività di ricerca dell’istituto e cioè: lo sviluppo e la riforma delle istituzioni democratiche, la partecipazione e la cittadinanza attiva, con particolare riguardo all’esperienza italiana dell’età contemporanea, vuoi in ordine all’elaborazione concettuale, vuoi nella lettura della realtà sociale e nel concretarsi di innovazioni istituzionali”. Sono ammesse tesi discusse nel periodo compreso tra il 1° dicembre 2019 e il 30 novembre 2021, nel rispetto dei termini indicati all’art. 4 del presente Bando”.