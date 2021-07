Coronavirus Covid-19: il 19 luglio conferenza stampa sulle attività delle Caritas diocesane e parrocchiali di Puglia durante la pandemia

“L’attività delle Caritas diocesane e parrocchiali di tutto il territorio pugliese durante l’emergenza sanitaria da Covid-19, ha messo in luce le criticità del territorio causate o amplificate dalla pandemia, mostrando una Chiesa rispettosa del distanziamento fisico ma capace altresì di vicinanza sociale”. Lo si legge in un comunicato che annuncia la conferenza stampa sul tema: “Chiese chiuse… Chiesa aperta. L’attività delle Caritas diocesane pugliesi durante l’emergenza da Covid-19”. L’appuntamento è per lunedì 19 luglio, ore 10, a Bari (la conferenza sarà trasmessa in streaming. Per richiedere il link d’accesso i giornalisti sono invitati a spedire una email a caritas@diocesidioria.it). Parteciperanno: mons. Giuseppe Satriano, arcivescovo di Bari-Bitonto; mons. Luigi Renna, vescovo di Cerignola – Ascoli Satriano, segretario Conferenza episcopale pugliese; mons. Giovanni Checchinato, vescovo di San Severo, delegato Cep per la pastorale della carità; Serena Quarta, Università di Salerno, curatrice del testo che verrà illustrato; Alessandro Mayer, delegato regionale Caritas Puglia, anch’egli curatore del testo; Enzo Quarto, giornalista Rai. Modera l’incontro: Oronzo Marraffa, commissione Cep comunicazione sociale.

“Il racconto del periodo emergenziale ha permesso ai direttori e ai volontari di riflettere sugli elementi che caratterizzano l’attività di Caritas sui territori. Dalle interviste raccolte – spiegano i promotori – emerge la necessità di cogliere ciò che è accaduto tra marzo e maggio del 2020 come un’opportunità per riflettere sulle potenzialità e i limiti di Caritas, non solo per essere pronti ad una eventuale ulteriore emergenza, ma soprattutto per ridefinire obiettivi e identità di Caritas sotto la spinta dei cambiamenti profondi che la pandemia ha provocato”.