Irlanda: santuario di Knock, rinviata a fine anno la novena nazionale ma proseguono le messe e l’accoglienza dei pellegrini in sicurezza

La novena nazionale di preghiera che si tiene ogni anno in Irlanda, dal 14 al 22 agosto, nel santuario di Knock, è stata rinviata a fine anno. Lo ha annunciato padre Richard Gibbons, parroco e rettore del santuario di Nostra Signora Regina del Cielo, a Knock, spiegando di avere preso “questa difficile decisione nell’interesse della salute e della sicurezza dei nostri pellegrini e del personale del santuario”, alla luce della preoccupazione del governo e delle agenzie sanitarie per la variante Delta del Sars-Cov-2. “La linea d’azione responsabile in questo momento è quella di posticipare la novena nazionale “.

Padre Richard ha espresso delusione per il secondo rinvio consecutivo dopo quello dell’anno scorso, e speranza che “la celebrazione nazionale della fede abbia luogo entro la fine dell’anno”. Fondamentale, ha osservato, “consentire al programma nazionale di vaccinazione di procedere in tutte le fasce d’età. Una volta che potremo riunirci di nuovo in sicurezza al santuario di Knock, verrà annunciato il programma completo per la novena che avrà luogo nel corso dell’anno”. Attualmente il santuario mariano nazionale è aperto al pubblico e ai pellegrini per la celebrazione della messa quotidiana con capienza limitata presso la basilica di Knock. Disponibile il sacramento della confessione, aperti il Museo e il Centro di consulenza di Knock. Il rettore assicura che nel santuario è in atto ogni precauzione per garantire la sicurezza dei pellegrini, secondo “le ultime linee guida sulla salute pubblica”.

Orari delle messe e ulteriori dettagli sono disponibili sul sito del santuario knockshrine.ie.