Rai Due: Sulla via di Damasco, nella puntata di domani testimonianze e storie di ricerca di Dio

“Dov’è Dio? Perché non interviene?”. Questa la domanda, in questo tempo di incertezze, che dà vita alla puntata di Sulla via di Damasco, in onda domani, domenica 13 settembre, su Rai Due, alle 9.55. La trasmissione, condotta da Eva Crosetta, presenterà alcune storie di ricerca. Come quella di don Augusto Prinsen, giovane sacerdote della Chiesa di Venezia, che non ha mai avuto paura di dire sì a Dio, sostenuto dalla testimonianza coraggiosa e convinta dei familiari. Durante il programma di Vito Sidoti, anche l’inedita intervista ad Angelo Branduardi, che nei suoi brani più celebri ha cantato la ricerca dell’assoluto, facendo vibrare la spiritualità e la vita di San Francesco, San Filippo Neri e Santa Ildegarda di Bingen: santi testimoni dell’amore Dio. In chiusura, la storia della fede ritrovata di fratel Jonathan, della comunità dei discepoli di Maria di Nazareth, che “si è risollevato dai lacci dell’angoscia e dalla profondità delle tenebre”.