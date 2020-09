A Sua Immagine: domenica puntata dedicata a Dante Alighieri, “quanto la sua visione dell’aldilà era corretta e cosa può dire ai credenti di oggi?”

Nella notte fra il 13 e il 14 settembre del 1321 moriva Dante Alighieri. In occasione di questa data, A Sua Immagine dedicherà la puntata di domenica al Poeta fiorentino, in qualche modo iniziando, così, un anno che vedrà l’autore della Commedia al centro della cultura italiana. In che modo Dante Alighieri interpretava il cristianesimo del tempo? Quanto la sua visione dell’aldilà era corretta, quanto ha influenzato il cristianesimo a venire? Qual è la sua attualità teologica, e cosa può dire ai credenti di oggi? La puntata sarà anche occasione per visitare alcuni dei luoghi più significativi della vita di Dante, e scoprire come, nei secoli, molti pontefici lo abbiano ricordato. Lorena Bianchetti ne parlerà in studio con Franco Nembrini, saggista e Angelo Pellegrini, docente di teologia dantesca. Come di consueto alle 10.55, dopo il notiziario di “A Sua Immagine” con Paolo Balduzzi, la linea passerà alla Santa Messa, sempre in diretta su Rai Uno: la celebrazione eucaristica verrà trasmessa dalla Cattedrale di Potenza, regia Simone Chiappetta, Commento Elena Bolasco. Alle 12 Raiuno trasmetterà, come ogni domenica, l’Angelus recitato da Papa Francesco dalla finestra del Palazzo Apostolico su Piazza San Pietro.