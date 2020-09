Conferenze episcopali regionali: Emilia Romagna, lettera per la riapertura del Seminario Regionale

Lettera della Conferenza episcopale dell’Emilia-Romagna (Ceer) ai seminaristi, ai presbiteri, ai diaconi, ai membri della vita consacrata e a tutti i fedeli in occasione dell’apertura dell’anno formativo del Pontificio Seminario Regionale Flaminio “Benedetto XV”. Nel testo la Ceer, riunitasi venerdì 11 settembre a Bologna, lancia un messaggio “di fondata fiducia e di tenace speranza alle nostre Chiese particolari” rivolgendo un ringraziamento “ai seminaristi, perché avete accolto con intima gioia, la proposta di vivere al seguito di Gesù”. Un pensiero, scrivono, “va pure a tutti i presbiteri delle diocesi, ricordando che il primo dono che possiamo offrire alle nostre comunità è quello di una amicizia e fraternità concretamente vissute nel presbiterio”. “Questa testimonianza – si legge nelle lettera – non solo potrà sostenere quanti si preparano al ministero presbiterale, ma riuscirà a contagiare positivamente altri giovani, che potrebbero rendersi disponibili alla chiamata del Signore”. I vescovi si rivolgono a tutti i fedeli delle diocesi rinnovando “la domanda di una preghiera assidua per le vocazioni” e a tutte le comunità parrocchiali, le associazioni, i movimenti e le aggregazioni ecclesiali invitando “a rinnovare la loro vita seguendo l’invito del Vangelo, con una partecipazione assidua e corresponsabile alla vita della comunità cristiana”.