Diocesi: Cassano allo Ionio, assemblea diocesana sul battesimo “germe di rinnovamento della parrocchia”

“Il battesimo germe di rinnovamento della parrocchia”: questo il tema dell’Assemblea della diocesi di Cassano allo Ionio iniziata ieri sera e che si concluderà sabato 19 settembre. I lavori si snoderanno tra la Parrocchia di San Girolamo, a Castrovillari e altre due parrocchie (Lauropoli e Trebisacce) per garantire la partecipazione di alcuni delegati nel rispetto delle norme di distanziamento fisico imposte dall’epidemia da Covid-19. I delegati ieri e oggi parteciperanno in presenza nelle proprie vicarie: Castrovillari, Cassano (a Lauropoli) e Alto Jonio a Trebisacce. Il 19 settembre potranno seguire le conclusioni in streaming. L’assemblea si è aperta ieri con una lectio divina affidata a don Luigi Maria Epicoco, da una introduzione del vescovo mons. Francesco Savino e da una relazione su “Il battesimo per vivere l’etica del viandante: chiamati ad una identità nuova in Cristo” (At 8, 26-40: il battesimo dell’eunuco) affidata a don Francesco Cosentino. Oggi sarà la volta di don Armando Matteo su “Il battesimo per formare comunità che curano i dolori del mondo”: aperti alle sfide culturali del nostro tempo (Mc 7, 31-37: il miracolo dell’Effetà). Sabato prossimo, 19 settembre, la sintesi dei lavori e le conclusioni del Vescovo con indicazioni pastorali per il 2020/2021.