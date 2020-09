Diocesi: Assisi, domenica l’ordinazione di 3 diaconi a Santa Maria degli Angeli e le prime cresime dopo il lockdown a Gualdo Tadino

La comunità diocesana si appresta a vivere una domenica di intensa spiritualità liturgica, con la celebrazione dopo il lockdown delle prime cresime a Gualdo Tadino e l’ordinazione di tre diaconi nella basilica di Santa Maria degli Angeli.

Nella mattinata del 13 settembre, alle ore 10, il vescovo celebrerà la santa messa nella chiesa di San Giuseppe Artigiano a Gualdo Tadino conferendo il sacramento della confermazione ai giovani che non l’hanno potuta ricevere nei mesi scorsi a causa della pandemia.

“È un grande segno di speranza poter ripartire insieme – afferma il vicario generale, don Jean Claude Kossi Anani Djidonou Hazoumè – . Con i sacerdoti dopo questa pausa forzata ridiamo vita alle nostre parrocchie anche a seguito degli incontri avuti con il nostro vescovo”.

L’altro momento di festa comunitaria si vivrà, alle ore 16, nella basilica papale di Santa Maria degli Angeli con l’ordinazione di Flavio Cardinali, Osvaldo Pompili e Matteo Renga. Durante la santa messa il vescovo consegnerà la lettera pastorale intitolata “Al di sopra di tutto, l’amore” che aprirà ufficialmente il triennio dedicato alla carità, al centro dell’assemblea diocesana in programma sabato 12 settembre a partire dalle ore 9 alla Domus Pacis. La celebrazione della santa messa di domenica 13 settembre sarà trasmessa in diretta dalla web tv del sito www.porziuncola.org e su Maria Vision (canale 602).