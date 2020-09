Diocesi: Mlac San Benedetto del Tronto, nel pomeriggio terza tappa della lettura in città dell’enciclica Laudato si’

Si svolgerà nel pomeriggio di oggi, sabato 12 settembre, alle 18, il terzo appuntamento con la lettura dell’enciclica Laudato si’ di Papa Francesco a San Benedetto del Tronto. L’iniziativa, promossa dal Movimento Lavoratori di Azione Cattolica con l’Azione Cattolica diocesana, ha toccato nelle sue tappe alcuni dei luoghi della città interessati a progetti di varianti urbanistiche e sabato si soffermerà nella zona a nord dello stadio Ballarin. Anche questo luogo della città per la sua storia e la sua posizione è al centro di vari progetti urbanistici. L’appuntamento si colloca nel Tempo del Creato, un’iniziativa mondiale sulla salvaguardia della Casa comune che si sta svolgendo in questo mese di settembre, nel quinto anniversario della Laudato si’. “Le diverse voci che leggeranno sono il segno che ci può essere un cambiamento ecologico comunitario solo con una responsabilità gli uni verso gli altri e verso il mondo”. L’evento sarà trasmesso anche in diretta Facebook dalla pagina di Mlac San Benedetto del Tronto.