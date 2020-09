A Sua Immagine: la puntata di oggi pomeriggio. Torrecchia Vecchia a Cisterna Latina, “l’incanto del creato” e don Maurizio Patriciello

Prosegue il viaggio di “A Sua Immagine” alla scoperta dei luoghi dove l’invisibile diventa visibile. Questo sabato, alle 15.30, Lorena Bianchetti ci fa conoscere un monumento naturale unico: Torrecchia Vecchia a Cisterna di Latina. Nel Medioevo qui sorgeva un piccolo borgo, vi hanno soggiornato papi e alcune personalità della nobiltà italiana. Oggi i resti dell’antica città custodiscono un giardino incontaminato, un ecosistema protetto tra fauna selvatica, vegetazione lussureggiante e siti archeologici. Ad accompagnare Lorena Bianchetti – si legge in un comunicato della Rai – padre Giuseppe Buffon dell’Ordine dei frati minori, Cecilia Dall’Oglio, coordinatrice del Global Catholic Climate Movement, Lauro Marchetti, che ha partecipato alla progettazione del giardino. Una puntata dedicata al Creato nel tempo in cui la Chiesa italiana lo celebra. Alle 15.54 per “Le ragioni della speranza”ad accompagnare le riflessioni sul Vangelo domenicale don Maurizio Patriciello. Le parrocchie, in tempo di pandemia, si sono dovute inventare con creatività nuove strade pastorali. A Crotone, la comunità di San Salvatore, in periferia riparte dalle tante attività messe in piedi da anni che accompagnano bambini, adolescenti e adulti, puntando anche a promuovere per i giovani percorsi di autoimpiego utili a rompere un vissuto fatto di strada e deviazioni. Questa puntata, prima e seconda parte, andrà in replica su Raiuno, la domenica dalle sei alle sei e trenta.