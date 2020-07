Scienza & Vita: Alberto Gambino riconfermato presidente. Nel nuovo Consiglio esecutivo quattro new entry

Sarà ancora Alberto Gambino a guidare l’associazione Scienza & Vita per i prossimi tre anni. Venerdì 24 luglio si è infatti insediato il nuovo Consiglio esecutivo dell’associazione, che resterà in carica per un triennio. La sua composizione è stata integrata con la nomina di quattro nuovi consiglieri, per un totale di quindici membri. Questo l’elenco in ordine alfabetico: Carlo Valerio Bellieni, Maurizio Calipari (nuovo membro), Luca Ciociola (nuovo membro), Domenico Coviello (nuovo membro), Luciano Eusebi, P. Maurizio Faggioni, Alberto Gambino, Emanuela Lulli, Chiara Mantovani, Paolo Marchionni, Paola Ricci Sindoni, Beatrice Rosati (nuovo membro), Dario Sacchini, Giacomo Samek Lodovici, Emanuela Vinai.

Successivamente, il nuovo Consiglio ha nominato i membri della Presidenza, riconfermando in toto – anch’essi per un triennio – quelli uscenti. Pertanto, è stato nominato nuovo presidente Alberto Gambino, ordinario di diritto privato e prorettore dell’Università Europea di Roma, coadiuvato dai due vice-presidenti, Paolo Marchionni e Carlo Valerio Bellieni.

“Tale scelta di continuità – si legge in un comunicato – sta a significare anzitutto il pieno riconoscimento ed apprezzamento, da parte dell’associazione tutta, del fruttuoso servizio svolto con competenza e generosità dalla Presidenza uscente nello scorso triennio. Ad esso si unisce l’esigenza, che diventa quindi mandato del Consiglio di Scienza & Vita alla nuova Presidenza, di continuare a promuovere con vigore e rinnovata iniziativa le varie attività in corso, conducendole al loro pieno sviluppo”. Tutto ciò “nella consapevolezza comune di voler continuare ad offrire alla comunità civile il nostro contributo di riflessione, studio e formazione, di fronte all’urgenza pressante delle attuali sfide culturali e sociali che mettono in gioco la persona umana e la sua dignità”.