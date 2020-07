Pastorale giovanile: Lev, un “vademecum” per una Chiesa “giovane con i giovani”

“Un vero e proprio Gps per ispirare una pastorale che si adatti alle generazioni attuali”. È “Lo Spirito rinnova ogni cosa. Una pastorale giovane per i giovani”, il nuovo volume edito dalla Libreria Editrice Vaticana (Lev) a firma di Nathalie Becquart la cui prefazione è a firma di frère Alois, priore di Taizé. Sulla base della sua lunga esperienza pastorale con i giovani, l’autrice, religiosa francese particolarmente coinvolta nella preparazione e nell’evento del Sinodo dei giovani dell’ottobre 2018, presenta una sorta di “vademecum” sulla pastorale giovanile chiamata a diventare “giovane con i giovani”. Attraverso 5 capitoli che delineano gli atteggiamenti fondamentali per vivere la missione con i giovani nell’attuale contesto della nostra società secolarizzata, suor Becquart fornisce esempi concreti e tracce pratiche radicati nella visione disegnata dal Sinodo dei giovani e dagli orientamenti della Christus vivit di Papa Francesco. Tra le indicazioni pastorali dell’autrice per favorire la crescita interiore dei giovani nella fede: “L’importanza dell’ascolto; una Chiesa relazionale e non solo istituzionale; l’attuazione di una pastorale audace e creativa adeguata alle situazioni di vita dei giovani; il bisogno di riferimenti e di guide per apprendere a discernere e a maturare delle decisioni positive; l’importanza di trattare temi a loro cari”.