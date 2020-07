Volontariato: Csv Napoli, torna “Comunicare il Sociale on air”

Torna “Comunicare il Sociale on air”, il servizio di comunicazione e informazione del Csv Napoli per le associazioni e il mondo del volontariato dell’area metropolitana di Napoli realizzato, questa volta, in collaborazione con tre web radio del territorio.

Ogni settimana Radio Shamal, Rainbow Diversamente Radio e Il Punto sui Fatti, in collaborazione con la redazione di “Comunicare il Sociale”, dedicheranno uno spazio a storie, testimonianze, interviste, notizie e approfondimenti sul mondo del volontariato e del Terzo settore.

Il servizio prenderà il via la prossima settimana, con un’intervista al presidente del Csv Napoli, Nicola Caprio, e proseguirà fino alla fine del 2020. I podcast saranno pubblicati sul sito di Comunicare il Sociale e del Csv Napoli, oltre che dalle web radio che hanno aderito all’iniziativa.

“Con questo servizio diamo al mondo del volontariato napoletano una ulteriore opportunità, una voce per raccontare le loro storie, il loro impegno, il loro entusiasmo”, è il commento del presidente del Csv Napoli, Nicola Caprio.