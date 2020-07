Salute: Fatebenefratelli Isola Tiberina, dal 30 luglio videovisita gratuita per pazienti anziani con frattura del femore

Nasce al Fatebenefratelli Isola Tiberina, nell’ambito delle molteplici iniziative di sanità digitale, per l’attività dell’Unità operativa di ortopedia, il servizio ambulatoriale gratuito di videovisita dedicato all’assistenza a distanza dei pazienti anziani con frattura del collo del femore che necessitano di controlli successivi all’intervento. I primi appuntamenti saranno a disposizione già da giovedì 30 luglio.

Si tratta di persone estremamente fragili, data l’età molto avanzata, che hanno grosse difficoltà a spostarsi e necessitano di qualcuno che li accompagni. Basterà un semplice smartphone, eventualmente con l’aiuto di un figlio o di un nipote, per dare la possibilità allo specialista di valutare in diretta la mobilità del paziente.

“Lo strumento della videovisita – spiega il direttore dell’Unità di Ortopedia all’Isola Tiberina, Vincenzo Sessa – offre la possibilità al medico ortopedico di entrare ‘in casa’ della persona, verificare il suo stato di salute, i progressi fatti, senza che questa debba recarsi in Ospedale. Uno strumento in più per capire il contesto in cui il paziente vive e intervenire quindi in maniera ancora più appropriata con consigli clinici e pratici per una migliore organizzazione”.

Il nuovo sistema, che sfrutta le potenzialità delle tecnologie di comune utilizzo, è pensato per restare accanto alla persona non solo in funzione del periodo di distanziamento sociale imposto dalle misure anti-Covid, ma anche come nuovo modello di assistenza sanitaria.

“L’unico trattamento utile nel paziente anziano con frattura del femore – chiarisce lo specialista – è l’intervento chirurgico e va effettuato in maniera tempestiva, entro le 48 ore dall’evento traumatico, per aumentarne le probabilità di sopravvivenza. In questo percorso, dunque, anche la riabilitazione precoce diventa importante”.

Gli incontri di videovisita hanno cadenza mensile e proseguono fino al recupero completo della mobilità del paziente. Per prenotare una videovisita ortopedica per pazienti con frattura del collo del femore basta cliccare su videovisita.fatebenefratelli-isolatiberina.it oppure chiamare il numero 06.68136911.

Ogni anno presso il Fatebenefratelli-Isola Tiberina vengono trattati più di 100 pazienti over 65 con frattura del collo del femore; nella maggior parte dei casi si tratta di persone con un’età superiore ai 90 anni.