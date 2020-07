Inclusione: Latina, una spiaggia attrezzata per persone con disabilità ospiterà anche attività di animazione sociale

Un patto di collaborazione tra l’Amministrazione comunale di Latina e il Comitato Peter Pan prevede la realizzazione di uno spazio di aggregazione fruibile anche da parte di persone con disabilità in un tratto di spiaggia libera sul litorale del capoluogo pontino, su via Lungomare all’altezza di via Ventotene. L’iniziativa prevede attività di supporto ai bagnanti con difficoltà motorie, proposte di informazione e animazione sociale per persone con disabilità di ogni età e si realizza in un’area che già dispone di una passerella di legno per bagnanti in carrozzina ed è in prossimità di parcheggi per disabili e una fermata del trasposto pubblico. La coprogettazione dello spazio interessato dal piano è aperta a future integrazioni sia a livello di partecipazione sia rispetto alle proposte agli utenti. “Il patto vede la partecipazione di realtà anche molto diverse tra loro che si sono incontrate attorno a un obiettivo condiviso, quello di rendere la spiaggia un luogo inclusivo di comunità – ha affermato l’assessore alla Partecipazione del Comune di Latina, Cristina Leggio –. Sarà un cammino ricco, anche da un punto di vista culturale, che porteremo avanti insieme”. Il Comitato cittadino Peter Pan ha coinvolto negli ultimi anni nelle iniziative associazioni e realtà del territorio legate anche al Terzo settore, dalle Acli provinciali a Legambiente, dal Centro Anziani di via Ezio alla Lega Navale, fino al laboratorio di partecipazione civica Urban Center. Alcune di esse hanno già collaborato nel progetto “Tutti a scuola” per il contrasto alla povertà educativa.