Adolescenti morti a Terni: saranno celebrate oggi pomeriggio in cattedrale le esequie di Flavio e Gianluca

Saranno celebrate oggi, lunedì 13 luglio, alle 15.30 nella cattedrale di Terni le esequie di Flavio e Gianluca, i due adolescenti morti martedì scorso. A celebrare la liturgia funebre saranno don Alessandro Rossini, parroco della cattedrale e già parroco di Santa Maria del Carmelo, e don Luca Andreani, parroco di Santa Maria del Rivo. Insieme a loro concelebreranno i sacerdoti della parrocchia di Santa Maria del Carmelo, che in questi ultimi anni hanno prestato il loro ministero dove frequentava la chiesa Gianluca.

Si ricorda che in base alle disposizioni per le celebrazioni nell’emergenza Covid-19, nella cattedrale di Terni potranno entrare 200 persone e sedersi solo nei posti indicati in verde, indossando la mascherina di protezione individuale e rispettando il distanziamento di almeno un metro. La celebrazione sarà diffusa in audio all’esterno della chiesa, dove si potrà partecipare sempre nel rispetto delle disposizioni sul distanziamento. Per espresso desiderio e richiesta dei familiari dei due ragazzi, non sarà consentita la presenza degli organi d’informazione all’interno della cattedrale.