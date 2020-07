All’Istituto Spallanzani di Roma sono ricoverati “72 pazienti. Di questi 58 sono positivi al tampone per la ricerca Sars-CoV-2, 14 sottoposti ad indagini. 4 pazienti necessitano di terapia intensiva”. Lo comunica, nel bollettino medico diffuso in mattinata, l’Istituto nazionale per le malattie infettive “Lazzaro Spallanzani” aggiungendo che “i pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali sono a questa mattina 518”.