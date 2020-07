Coronavirus Covid-19: Caritas Saluzzo, per emergenza aumentate a circa 240 le famiglie assistite

“Da quando è arrivato il Coronavirus in Emporio le cose sono cambiate molto”. Lo rende noto la Caritas di Saluzzo, con un aggiornamento sui numeri delle borse viveri preparate dall’Emporio della Solidarietà in piazza Vineis a Saluzzo, coordinato dal referente Spirito Gallo. L’Emporio continua la sua apertura bisettimanale il lunedì e il venerdì. “Prima – si legge nella nota della Caritas – distribuivamo borse viveri a circa 180 famiglie cioè circa 450 persone. Normalmente ad ogni apertura (2 volte la settimana) venivano 35-45 persone e prendevano l’equivalente di 2 borse per famiglia, scegliendo loro cosa prendere.

Da marzo distribuiamo una borsa preconfezionata con i prodotti più richiesti e diamo un’altra borsa di prodotti a richiesta. Quindi in media 2 borse a famiglia”, ma “a cambiare è stato soprattutto il numero delle famiglie assistite che sono diventate circa 240 (pari quindi a circa 600 persone). Ad ogni apertura (sempre 2 volte la settimana) adesso vengono 60-90 persone alle quali consegniamo 120-180 borse ad ogni apertura”. La Caritas di Saluzzo conclude: “Considerando un peso medio della borsa sui 6 kg, ad ogni apertura consegniamo mediamente 150 borse per 6 kg cioè 900 kg di prodotti”.