Coronavirus in Venezuela: i vescovi, “luoghi di culto ancora chiusi, manifestazioni sospese”

A causa della pandemia da Covid-19 la Conferenza episcopale venezuelana ha deciso di continuare a tenere chiusi i luoghi di culto, preghiera, incontro e di non svolgere le manifestazioni religiose “fino al momento in cui sarà ritenuto opportuno”. I vescovi stanno preparando un protocollo per l’apertura di chiese e luoghi ecclesiali con una serie di raccomandazioni e misure di prevenzione e assistenza sanitaria. In ogni diocesi, assicurano, “sarà garantito l’accompagnamento pastorale di tutto il nostro popolo”. I vescovi invitano tutti a pregare in famiglia e “intensificare la fiducia in Dio in questi tempi di emergenza sanitaria”.