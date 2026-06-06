Università Cattolica: il Master in Media Relation e Comunicazione d’Impresa compie vent’anni, l’8 giugno evento celebrativo a Milano

Vent’anni di formazione, relazioni professionali e trasformazioni del mondo della comunicazione. Lunedì 8 giugno, alle ore 18, nell’Aula Magna dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, si terrà l’evento celebrativo per il ventesimo anniversario del Master in Media Relation e Comunicazione d’Impresa, promosso dall’Ateneo e dall’Alta Scuola in Media, Comunicazione e Spettacolo (Almed). La serata si aprirà con i saluti della rettrice dell’Università Cattolica, Elena Beccalli, del preside della Facoltà di Lettere e Filosofia, Andrea Canova, della direttrice di Almed, Mariagrazia Fanchi, e del direttore del Dipartimento di Scienze della Comunicazione e dello Spettacolo, Ruggero Eugeni. In apertura sarà proiettato il docufilm “20 anni del Master Media Relation”. Nato nel 2006 dall’intuizione di Stefano Lucchini e Paolo Garavaglia, con il sostegno del professor Francesco Casetti, il percorso formativo può oggi contare su oltre 400 alumni e una consolidata rete di docenti e professionisti. Al centro dell’incontro vi sarà l’evoluzione della figura del comunicatore d’impresa, chiamato oggi a operare in un contesto segnato dalla rivoluzione digitale, dai social media, dall’intelligenza artificiale, dalla sostenibilità e dalla gestione delle crisi reputazionali. “In venti anni tanta strada, buona strada e soprattutto bella strada”, afferma Lucchini, sottolineando il valore della formazione come strumento di libertà, democrazia e valorizzazione della persona. Per Eugeni, il comunicatore ha progressivamente superato i confini tradizionali dell’ufficio stampa per diventare una figura capace di agire a 360 gradi nell’ecosistema dell’informazione contemporanea. Uno sguardo al futuro della comunicazione d’impresa sarà affidato al dialogo tra Carlo Castorina e Luca Josi.

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