Diocesi: Chiavari, sinergia tra il Villaggio del Ragazzo e TeleRadioPace

Nasce una nuova e stretta sinergia tra il Villaggio del Ragazzo e TeleRadioPace, una collaborazione strategica tra due Enti ecclesiali (l’Opera diocesana “Madonna dei bambini” e la Fondazione autonoma di religione “Stella dell’Evangelizzazione”) “suggerita dalle dinamiche di mercato che vedono progressivamente soccombere i soggetti piccoli”, come spiega il vescovo di Chiavari, mons. Giampio Devasini.

Primo passo del percorso intrapreso è stata la scelta della nuova governance della Fondazione autonoma di religione “Stella dell’Evangelizzazione”. Nel Consiglio di Amministrazione, nominato e presieduto dal vescovo, trovano posto professionisti di vari settori: Maria Grazia Gandolfo (avvocato) designata anche come Vice Presidente, don Luca Sardella (portavoce della diocesi e incaricato regionale per le comunicazioni sociali della Conferenza episcopale ligure), don Paolo Zanandreis (presidente del Villaggio del Ragazzo), Giovanna Copello (commercialista), Anna Galleano (esperta di comunicazione), Roberto Costa (bancario), Paolo Macrì (imprenditore) e Nicola Visconti (direttore generale del Villaggio del Ragazzo), quest’ultimo nominato Amministratore delegato.

Don Fausto Brioni, che 36 anni fa ricevette dall’allora vescovo Daniele Ferrari il mandato di realizzare una televisione diocesana, è stato confermato da mons. Devasini come direttore editoriale e direttore responsabile della testata giornalistica per i prossimi tre anni, così come il vice direttore Cristina Oneto. Ad affiancare il loro lavoro nell’emittente televisiva sarà Chiara Rosatelli (direttrice dell’ITS Turismo Liguria e dell’Accademia del Turismo di Lavagna) che è stata nominata Segretario generale dal Consiglio di Amministrazione.

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