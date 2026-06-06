Diocesi: mons. Devasini (Chiavari), “sinergia tra Villaggio del Ragazzo e TeleRadioPace ricca di potenzialità per entrambe le realtà”

“Due enti e una sola famiglia: la diocesi. Due enti e un solo obiettivo: il bene della persona umana. Due enti ed una sola guida: il Vangelo. Questa collaborazione si annuncia ricca di potenzialità positive per entrambi”. Così il vescovo di Chiavari, mons. Giampio Devasini, sulla sinergia tra il Villaggio del Ragazzo e TeleRadioPace. “Il Villaggio del Ragazzo – continua il vescovo – ha un grandioso bagaglio di conoscenze e di esperienze in ambito formativo e socio-assistenziale ed il suo specifico è la cura della persona: una cura attenta, competente, paziente, prestata con una passione e una dedizione spesso addirittura commoventi. TeleRadioPace narra con obiettività e quindi con affidabilità quanto accade nel nostro territorio: offre una lettura del reale alla luce della Parola di Dio, conduce importanti battaglie a difesa dei diritti dei cittadini, dà voce a chi non ha voce”. “TeleRadioPace si contraddistingue per lo stile di una comunicazione diversa – sottolinea il vescovo Devasini che prendendo a prestito le parole di Papa Leone evidenzia come il suo modo di comunicare – non ricerca il consenso a tutti i costi, non si riveste di parole aggressive, non sposa il modello della competizione, non separa mai la ricerca della verità dall’amore con cui umilmente dobbiamo cercarla”. TeleRadioPace oggi è visibile in tutta la Liguria e con il satellite raggiunge l’Italia, l’Europa e l’intero bacino del mar Mediterraneo.

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