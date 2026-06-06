Papa in Spagna: incontro autorità, “non illudersi che la sicurezza venga dalle armi e dai muri”

“La sicurezza, che troppo spesso ci illudiamo venga dalle armi e dai muri, matura piuttosto nell’imparare a fare strada con l’altro, a crescere insieme, fianco a fianco. Lo testimonia la vostra stessa storia”. Lo ha detto il Papa, nel suo primo discorso a Madrid, rivolto alle autorità, alla società civile e al corpo diplomatico. “La presenza dell’Islam nella Penisola iberica – l’esempio citato – costituì una realtà politica, culturale e religiosa di lunga durata. Durante quel periodo non vi fu soltanto confronto, si cercò di creare uno spazio di contatto, conversazione e dialogo sul senso della verità tra cristiani, musulmani ed ebrei. Nella scuola di traduttori di Alfonso X il Saggio, esperti appartenenti alle tre religioni collaborarono alla traduzione del ricco patrimonio arabo, greco ed ebraico, contribuendo alla diffusione di testi come, tra gli altri, quelli dei filosofi Averroè e Maimonide. In particolare, città come Cordoba e Toledo divennero luoghi di mediazione tra lingue, religioni e saperi”. “Ma questa è la verità che raccontano le città europee, la loro stratificazione storica, il tessuto di solidarietà che nei secoli ha composto le loro differenze, trasformando gli inevitabili conflitti in punti di ripartenza”, il riferimento all’intero continente.

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