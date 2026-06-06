Conferenza episcopale calabra: 8 e 9 giugno l’arcidiocesi di Rossano-Cariati ospita la sessione estiva e la cerimonia “Sfogliando il Codex”

Sarà l’arcidiocesi di Rossano-Cariati ad accogliere l’8 e il 9 giugno la sessione estiva della Conferenza episcopale calabra, appuntamento che riunirà tutti i vescovi della regione per un momento di comunione, confronto e programmazione pastorale. Nell’ambito dei lavori della Conferenza, lunedì 8 giugno alle ore 18,30, nel Museo diocesano e del Codex di Rossano, si terrà la cerimonia “Sfogliando il Codex”, alla presenza dei presuli calabresi e delle autorità ecclesiastiche. Protagonista dell’evento sarà il Codex Purpureus Rossanensis, prezioso evangelario greco miniato del VI secolo riconosciuto patrimonio dell’umanità dall’Unesco. Nel corso della cerimonia il manoscritto verrà sfogliato per mostrare una delle sue celebri miniature, offrendo ai presenti l’opportunità di ammirare un’opera che custodisce un patrimonio unico di fede, arte e cultura bizantina. L’iniziativa rappresenta uno dei momenti più significativi della permanenza dei vescovi calabresi a Rossano e intende valorizzare un bene che costituisce uno dei simboli più importanti della tradizione cristiana e culturale della Calabria.

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