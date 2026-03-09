Università Cattolica: domani la prensentazione del volume “Governare le fragilità. Istituzioni, sicurezza nazionale, competitività”

Governare le fragilità strutturali che attraversano il Paese per rendere più efficiente il “sistema Italia” e rafforzare la capacità delle istituzioni di affrontare le sfide contemporanee. È questo il tema al centro del volume “Governare le fragilità. Istituzioni, sicurezza nazionale, competitività” (Mondadori, 2025), curato da Roberto Garofoli, presidente di sezione del Consiglio di Stato, e da Bernardo Giorgio Mattarella, professore ordinario di diritto amministrativo alla Luiss Guido Carli, che sarà presentato domani, martedì 10 marzo alle ore 17 all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. L’incontro si svolgerà nell’aula SF 301 del Polo San Francesco dell’ateneo. A introdurre la presentazione sarà la rettrice Elena Beccalli. Il dibattito, moderato dal direttore di Avvenire Marco Girardo, vedrà la partecipazione degli autori e di Marco Lossani, ordinario di Politica economica in Cattolica. Il volume analizza i principali divari strutturali che indeboliscono il Paese e riflette sulle politiche pubbliche e sugli adattamenti istituzionali necessari per avviare una macchina amministrativa più efficiente, capace di sostenere la competitività e garantire continuità alle riforme. Nella stessa giornata, alle ore 14.30, Bernardo Giorgio Mattarella parteciperà anche all’incontro “Autonomie e livelli essenziali delle prestazioni tra il diritto e l’economia”, promosso dal Centro di ricerche in Analisi economica e sviluppo economico internazionale (Cranec) insieme all’Istituto Luigi Sturzo, in programma nella Sala Negri da Oleggio dell’Università Cattolica. Dopo l’apertura dei lavori della rettrice Elena Beccalli e del presidente del Cranec Alberto Quadrio Curzio, interverranno, tra gli altri, Nicola Antonetti, Floriana Cerniglia, Giampaolo Arachi, Renato Balduzzi e Alessandro Pajno.

