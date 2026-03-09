Diocesi: Trani, stasera a Trinitapoli mons. D’Ascenzo presiederà una messa nel trigesimo della scomparsa di padre Milillo

In occasione del trigesimo della scomparsa di padre Francesco Milillo, la comunità diocesana di Trani‑Barletta‑Bisceglie si unisce ai Frati minori cappuccini di Puglia per un momento di preghiera e commemorazione. Lo farà questa sera con la messa che l’arcivescovo Leonardo D’Ascenzo presiederà a Trinitapoli, dalle 19.30, nella parrocchia Immacolata.

“La celebrazione – si legge in una nota dell’arcidiocesi – rappresenta un’occasione di profonda memoria e gratitudine per la testimonianza di fede e servizio offerta da padre Francesco Milillo, figura molto amata dalla comunità religiosa e civile”.

