In occasione del trigesimo della scomparsa di padre Francesco Milillo, la comunità diocesana di Trani‑Barletta‑Bisceglie si unisce ai Frati minori cappuccini di Puglia per un momento di preghiera e commemorazione. Lo farà questa sera con la messa che l’arcivescovo Leonardo D’Ascenzo presiederà a Trinitapoli, dalle 19.30, nella parrocchia Immacolata.
“La celebrazione – si legge in una nota dell’arcidiocesi – rappresenta un’occasione di profonda memoria e gratitudine per la testimonianza di fede e servizio offerta da padre Francesco Milillo, figura molto amata dalla comunità religiosa e civile”.
Diocesi: Trani, stasera a Trinitapoli mons. D’Ascenzo presiederà una messa nel trigesimo della scomparsa di padre Milillo
