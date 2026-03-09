Diocesi: Caritas Salerno, oggi pomeriggio un incontro su “I nuovi poveri”

Oggi pomeriggio la Sala convegni della Caritas diocesana di Salerno-Campagna-Acerno, in via Bastioni n. 4, ospiterà un incontro dal titolo “I nuovi poveri”. L’evento, nato dalla stretta collaborazione tra la Caritas di Salerno-Campagna-Acerno e il Lions Club Salerno Host, si propone di indagare i mutamenti sociali ed economici che stanno ridisegnando il volto della povertà nel nostro territorio.

La povertà oggi non è più un fenomeno lineare, ma un groviglio complesso che richiede sguardi diversi per essere compreso e contrastato. Il convegno vedrà il confronto tra il mondo accademico, quello religioso e l’associazionismo laico, offrendo una visione a 360 gradi sulle nuove emergenze

I saluti istituzionali sono affidati ad Antonietta Salzano, presidente del Lions Club Salerno Host. Adalgiso Amendola, professore emerito di Economia politica presso l’Unisa, analizzerà come le dinamiche dei mercati e le crisi attuali generino nuove sacche di esclusione. Don Antonio Romano Junior, parroco e vicario episcopale per la Carità e la Giustizia, porterà la testimonianza della Chiesa e l’approccio pastorale all’accoglienza. Interverranno Paolo Romano, presidente dell’Associazione Paidea, e Aurora Federico, delegata del Governatore del Distretto Lions 108 YA, impegnata nel progetto “Regaliamoci un sogno…”.

L’incontro sarà moderato da Rocco Papa, responsabile della comunicazione della Caritas diocesana, e si concluderà con l’intervento di Tommaso Di Napoli, past governatore.

Il titolo del convegno, “I nuovi poveri”, spiega la Caritas di Salerno-Campagna-Acerno, richiama l’attenzione su quelle fasce di popolazione che, pur avendo vissuto fino a ieri in una condizione di apparente stabilità, si ritrovano oggi sulla soglia della vulnerabilità. La missione della Caritas, in sinergia con realtà storiche come i Lions, è quella di non limitarsi all’assistenza immediata, ma di promuovere una cultura della solidarietà basata su meritocrazia, etica e libertà. L’ingresso è libero.

