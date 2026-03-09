Cinema: Giffoni, oltre duemila studenti e trecento docenti a Melzo per la quinta tappa di School Experience 5

(Foto Giffoni Experience)

Oltre duemila studenti e trecento docenti sono stati protagonisti della quinta tappa di School Experience 5 a Melzo, in Lombardia, il progetto nato per portare il cinema nei territori come strumento educativo, culturale e sociale, capace di creare comunità e di parlare alle nuove generazioni con un linguaggio che sentono proprio. Un percorso che mette al centro la scuola, ma guarda al futuro, coinvolgendo un’intera comunità che riconosce nel cinema uno dei luoghi privilegiati in cui immaginare e costruire il domani. L’iniziativa realizzata nell’ambito del Piano nazionale Cinema e Immagini per la scuola, promossa dal Ministero della Cultura (Mic) e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito (Mim) School Experience 5 – a cura del responsabile scientifico Antonia Grimaldi e del project manager Marco Cesaro – con ben 120 giorni di attività – coinvolgerà 17.879 studenti, 1.962 docenti e 192 plessi scolastici per un totale di 3.609 scuole di ogni ordine e grado. Alla realizzazione dell’evento partecipano attivamente 32 esperti e 45 organizzatori, confermandosi un festival educativo diffuso capace di unire cinema, scuola e territorio.

Per tre giorni gli studenti coinvolti di scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado hanno visionato film e cortometraggi con dibattito e votazioni. I prodotti erano divisi in diverse sezioni: Your Experience, opere realizzate in Italia dagli istituti scolastici o da associazioni culturali, Short Experience, realizzati da professionisti italiani e stranieri, Feature Experience dedicata ai lungometraggi.

Grande successo per Digital Prof, un’opportunità di formazione del corpo docente che ha coinvolto una platea di 120 persone. L’obiettivo è quello di consolidare le competenze digitali non solo degli studenti ma anche degli stessi maestri, professori e dirigenti svolto presso l’Auditorium dell’Ic statale Giuseppe Ungaretti. La tappa lombarda è stata caratterizzata anche dal workshop sul tema “Cinema e inclusione” con la presenza di Nico Acampora, Fondatore di PizzAut.

Nel corso della serata finale è stato presentato Shared Code, il corto frutto di Short Movie Lab, progetto di ideazione, scrittura e produzione audiovisiva che ha coinvolto 16 alunni provenienti dalle scuole Ics Giuseppe Ungaretti e Scuola Casa San Giuseppe. I protagonisti si sono divertiti ad essere attori, registi, fonici, costumisti per dare vita a un lavoro che affronta la tematica delle discipline Steam, raccontandole nella chiave più moderna possibile: la creatività che deve necessariamente diventare un valore aggiunto nell’ambito delle competenze da acquisire in un percorso di studi e di lavoro e il superamento del gender gap. Quattro studenti di Melzo verranno scelti dal Comune in accordo con le scuole per partecipare al Giffoni Film Festival che si svolgerà dal 17 al 25 luglio.

School Experience 5 prosegue il suo percorso coinvolgendo diverse realtà del territorio, con nuove tappe in Campania e in Basilicata, per concludersi a Giffoni Valle Piana, dal 4 all’8 maggio.