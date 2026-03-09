Maturità: Teramo, domani al santuario di San Gabriele la festa dei “100 giorni agli esami” con migliaia di studenti

Sono attesi in migliaia gli studenti delle ultime classi delle scuole superiori, provenienti da tutto l’Abruzzo e anche da fuori Regione, che domani si ritroveranno al santuario di San Gabriele dell’Addolorata (Teramo) per festeggiare i “100 giorni agli esami di maturità”, manifestazione giunta alla 46ª edizione. Quest’anno la festa degli studenti avrà un risalto particolare in quanto si celebra il primo centenario della proclamazione di san Gabriele compatrono della gioventù cattolica italiana (1926-2026).

La giornata – vinee sottolineato in un comunicato del santuario – è unica nel panorama nazionale e prevede momenti di preghiera, confessioni, messa e festa finale nel piazzale del santuario. Non mancherà ovviamente la scontata raccomandazione al santo protettore dei giovani e degli studenti perché dia una mano in vista degli esami. Diversi religiosi passionisti, tra cui molti confessori, saranno a disposizione dei giovani per l’intera giornata. Il programma prevede la celebrazione della messa alle 10, con benedizione delle penne, mentre alle 11.30 si terrà una liturgia della Parola con testimonianze e benedizione delle penne. Seguirà, dalle 13 alle 17, uno spettacolo con dj set, band musicale e animazione in piazza.

