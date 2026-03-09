Inclusione e partecipazione: Milano, in Università Cattolica tre incontri dedicati a donne, cinema e sport

Il progetto “Donne, Cinema e Sport. Inclusione, Diversity e superamento del Gender Gap” è nato in occasione dei Giochi olimpici e paralimpici invernali di Milano Cortina 2026, in collaborazione con l’Alta Scuola in Media, comunicazione e spettacolo (Almed) dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.

Si tratta di un ciclo di proiezioni nelle giornate del 10, del 20 e del 24 marzo, nell’ambito dell’ultima edizione di “Sguardi Altrove, Women’s International Film Festival”. Attraverso storie di atlete e atleti provenienti da contesti differenti, il Festival propone una riflessione sui temi che mettono in relazione l’inclusione, la diversità, il rapporto tra donne e sport e le disuguaglianze ancora presenti nel panorama sportivo internazionale contemporaneo. Lo sport viene raccontato come luogo di affermazione identitaria e costruzione di nuove narrazioni collettive. In particolare, la proposta si articola in proiezioni, Q&A e un panel dedicato, rivolto agli studenti e aperto al pubblico.

Martedì 10 marzo il primo appuntamento (nell’aula SF 301 del Polo San Francesco in largo Gemelli a Milano alle 9.30) prevede la proiezione del primo episodio della serie “I Fantastici 5”, che racconta il percorso di un gruppo di giovani atleti paralimpici alle prese con sfide sportive e personali, e sarà seguito da una conversazione con ospiti del mondo accademico, istituzionale e sportivo.

In particolare, dopo i saluti di Luigi D’Alonzo, delegato del rettore per l’inclusione dell’Ateneo, e di Patrizia Rappazzo, direttrice artistica di “Sguardi Altrove Women’s International Film Festival” (che introdurranno tutti gli incontri) interverranno Maurizio Molinari, responsabile Ufficio del Parlamento europeo a Milano, Caterina Gozzoli, coordinatrice scientifica del Tavolo Cattolicaper lo Sport dell’Ateneo, Cecilia Cecagallina, atleta paralimpica dell’Unione italiana tiro a segno, Linda Casalini, vicepresidente del Comitato italiano paralimpico Lombardia, e l’attrice Francesca Cavallin.

Il ciclo di incontri proseguirà venerdì 20 marzo (aula SF 209, ore 11.30) dove sarà proiettato il film “Nanomoli – Il sogno olimpico di una donna trans” (Italia, 2023). Interverranno la regista Elisa Mereghetti, il regista Marco Mensa, il giornalista Claudio Arrigoni, e l’atleta paralimpica della Federazione italiana sport paralimpici e sperimentali Valentina Petrillo.

Martedì 24 marzo (aula SF 209, ore 9.30) sarà proiettato il film “L’azzurro in alto e l’oro dentro” (Italia, 2025) e interverranno Paolo Carelli dell’Università Cattolica, Federica Seneghini, giornalista del Corriere della Sera e scrittrice, il regista Pepi Romagnoli e l’atleta protagonista del film Valeria.

A moderare i tre incontri sarà Paola Abbiezzi, direttrice didattica del Master “Comunicare lo Sport” dell’Università Cattolica.

